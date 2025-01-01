Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Dunkle Stunden

WarnerStaffel 7Folge 11
Dunkle Stunden

Dunkle StundenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 11: Dunkle Stunden

42 Min.Ab 6

Der japanische Angriff auf Pearl Harbor erfüllt die Bewohner von Walton's Mountain mit Angst und Schrecken, und in der Walton-Familie gibt es kein anderes Thema mehr. Besonders Mary Ellen ist voller Furcht, denn ihr Mann Curt ist auf Hawaii stationiert. Sie bereitet sich auf eine Reise nach Hawaii vor, denn sie möchte mit ihrem Mann, allen Schrecknissen zum Trotz, die Weihnachtsfeiertage verbringen. Da erreicht sie die entsetzliche Nachricht: Curt ist bei dem Angriff gefallen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen