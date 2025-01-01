Die Waltons
Folge 11: Dunkle Stunden
42 Min.Ab 6
Der japanische Angriff auf Pearl Harbor erfüllt die Bewohner von Walton's Mountain mit Angst und Schrecken, und in der Walton-Familie gibt es kein anderes Thema mehr. Besonders Mary Ellen ist voller Furcht, denn ihr Mann Curt ist auf Hawaii stationiert. Sie bereitet sich auf eine Reise nach Hawaii vor, denn sie möchte mit ihrem Mann, allen Schrecknissen zum Trotz, die Weihnachtsfeiertage verbringen. Da erreicht sie die entsetzliche Nachricht: Curt ist bei dem Angriff gefallen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
