Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Was ist los mit Corabeth?

WarnerStaffel 7Folge 8
Was ist los mit Corabeth?

Was ist los mit Corabeth?Jetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 8: Was ist los mit Corabeth?

43 Min.Ab 12

Jim-Bob will Elizabeth das Autofahren beibringen. Schon bald bereut er es jedoch und schwitzt Blut und Wasser, denn seine Schwester ist alles andere als ein Naturtalent ... Unterdessen muss sich die Familie jedoch mit einem weitaus ernsteren Problem beschäftigen, von dem sie erst nach und nach Wind bekommt: Corabeth hat heimlich zu trinken begonnen, und ihre immer größere Abhängigkeit vom Alkohol droht, all ihre geschäftlichen Vorhaben zu untergraben ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen