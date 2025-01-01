Die Waltons
Folge 7: Der Maler aus Paris
45 Min.Ab 12
Ein Maler, der in Schwierigkeiten geraten ist, kehrt aus Paris zurück und trifft in Walton's Mountain ein. Erin fühlt sich unwiderstehlich zu dem fremden Künstler hingezogen und ist begeistert, als er sie fragt, ob sie ihm Porträt sitzen würde. Ihr Bild soll Teil einer großen Wandmalerei über die Kriegsjahre werden. Auch Großmutter hat einen neuen Liebling: Es handelt sich um einen entzückenden Kanarienvogel, der sich jedoch zu Großmutters großem Ärger weigert zu singen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen