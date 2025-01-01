Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Jim-Bobs Berufung

WarnerStaffel 7Folge 19
Jim-Bobs Berufung

Jim-Bobs BerufungJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 19: Jim-Bobs Berufung

46 Min.

Ein Ereignis verändert Jim-Bobs Leben vollständig: Bei der Reparatur seines Wagens verunglückt er beinahe tödlich - es scheint ein Wunder, dass er gerettet wird. Jim-Bob deutet dieses Geschehen als Zeichen von Gott und beschließt, Baptistenpfarrer zu werden. Sein erster Schritt zu seinem neuen Leben besteht darin, dass er all sein Hab und Gut an seine Geschwister verschenkt - doch die nehmen Jim-Bobs Berufung überhaupt nicht ernst. Einzig Großmutter versteht ihn ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen