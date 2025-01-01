Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Illusionen

Staffel 7Folge 9
Illusionen

IllusionenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 9: Illusionen

43 Min.Ab 6

Verdies Tochter Esther trifft mit ihrem Kind in Walton's Mountain ein - doch sie ist nicht fröhlich, sondern verbittert. Obwohl sie eine hervorragende College-Ausbildung besitzt, werden ihr als schwarzer Frau permanent Steine in den Weg gelegt, und es sieht so aus, als würde sie trotz ihres guten Abschlusses keinen adäquaten Arbeitsplatz finden. Die Frustrationen, die sie als Farbige tagtäglich einstecken muss, rauben ihr die Hoffnung. Doch Erin gelingt es, ihr zu helfen ...

