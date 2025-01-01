Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Prüfung

43 Min.Ab 6

Mary Ellen hat schreckliche Prüfungsangst und greift deshalb zu starken Beruhigungsmitteln, als ihre Examina an der Schwesternschule kurz bevorstehen. Doch damit schafft sie sich ein neues Problem, denn mit der Zeit wird sie mehr und mehr abhängig von den Amphetaminen ... Eine Prüfung ganz anderer Art muss Yancy Tucker über sich ergehen lassen: Seine Frau Cissy hat genug von ihm und dem Leben in Walton's Mountain - sie lässt Yancy von heute auf morgen sitzen ...

