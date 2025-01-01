Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 23
Folge 23: Sturzflug

43 Min.

Jim-Bobs größter Traum ist es, Pilot bei der Luftwaffe zu werden. Allerdings sind seine Leistungen in der Schule gesunken, sodass die Chancen auf Aufnahme sinken. Als er auch noch erfährt, dass er kurzsichtig ist, ist es aus mit dem Traum vom Fliegen: Für Jim-Bob bricht eine Welt zusammen. Dann beschließt er, sich stattdessen für den Heeresdienst zu melden. Zur gleichen Zeit versucht Mary-Ellen, Erin mit einem alten Freund von Curt zu verkuppeln, einem Sergeant der Army ...

