Dok 1

Dok 1: Zum Kaufen verführt - Die Tricks der Händler

ORF1Folge vom 14.01.2025
Dok 1: Zum Kaufen verführt - Die Tricks der Händler

Dok 1: Zum Kaufen verführt - Die Tricks der HändlerJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 14.01.2025: Dok 1: Zum Kaufen verführt - Die Tricks der Händler

45 Min.Folge vom 14.01.2025

Über 200 Milliarden Euro geben Herr und Frau Österreicher jährlich für den privaten Konsum aus. Das sind im Durchschnitt etwa 27.000 Euro pro Person. Trotz der Tatsache, dass aufgrund der Teuerung heute viel stärker als in den Jahren davor auf den Preis geschaut wird, schafft es der Handel scheinbar trotzdem, uns zum Konsum zu motivieren. Wie gelingt es dem Handel also, Produkte erfolgreich zu verkaufen? Lisa Gadenstätter möchte sich in dieser Folge von "Dok 1" anschauen, wie uns Produkte verkauft werden und welche Mechanismen greifen müssen, damit unser Gehirn zum Beispiel ein neues Lebensmittel im Supermarkt in der immensen Warenfülle überhaupt erkennen kann. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

