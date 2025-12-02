Dok 1: Lisa am Limit - Was wir von Extremsportlern lernen könnenJetzt kostenlos streamen
Von steilen Felswände, tonnenschweren Lasten bis zu eisigen Tiefen - die Doku taucht ein in die Welt der Extremsportler und erlebt hautnah, was es heißt, körperliche und mentale Grenzen zu überwinden. Inhalt: Lisa Gadenstätter erkundet in dieser Dok 1 ihre persönlichen Grenzen und die Welt der Extremsportler. Sie trifft Menschen, die ungesichert klettern, tonnenschwere Lasten bewegen oder in eisige Tiefen tauchen – und fragt: Warum suchen sie das Risiko? Um Antworten zu finden, wagt sie selbst ein Freediving-Experiment mit Apnoetaucher Christian Redl und erkennt schnell, dass Mut vor allem Kontrolle und mentale Stärke braucht. Das zeigen auch Parakletterer Angelino Zeller, der trotz Querschnittlähmung seine Grenzen verschiebt, und Strongman Matthias Göth, der für die Sendung ein Passagierflugzeug ziehen will. Experten erklären, was im Körper passiert, wenn wir ans Limit gehen: Neurowissenschaftler Claus Lamm über Adrenalin, Dopamin und Risikobereitschaft; Wirtschaftsprofessor und Extremsportler Kurt Matzler über mentale Stärke in Sport und Beruf. Eine Dok 1 über Grenzerfahrungen – und warum es sinnvoll sein kann, sie bewusst zu suchen. Bildquelle: ORF/V-set