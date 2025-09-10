Dok 1: Drei Wochen Handy-Entzug - Das ExperimentJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.09.2025: Dok 1: Drei Wochen Handy-Entzug - Das Experiment
Keine sozialen Medien, keine Nachrichten, keine mobilen Daten: 69 Jugendliche wagten ein radikales Experiment und lebten drei Wochen ohne Handy. "Dok 1" zeigt, was diese Zeit mit ihnen gemacht hat. Inhalt: Die Entzugserscheinungen bei den Jugendlichen sind heftig: Kopfschmerzen, Unruhe, Nervosität, Aggressionen und Phantomklingeln. Schuld daran ist das fehlende Handy. 69 Jugendliche wagen für Dok 1 ein Experiment und verzichten drei Wochen auf ihr Mobilgerät. Das heißt: keine sozialen Medien, keine Nachrichten, keine Kommunikation. Vor allem der Anfang ist hart, denn Jugendliche verbringen im Schnitt etwa fünf Stunden pro Tag mit ihrem Handy und gehören zu einer Generation, die oft nicht weiß, wie es ist, ohne Smartphone zu leben. Nach vier bis fünf Tagen entdecken die Jugendlichen die positiven Seiten des Entzugs. Das außergewöhnliche Experiment wird wissenschaftlich vom Anton-Proksch-Institut und der Sigmund-Freud-Privatuniversität in Wien begleitet; eine Dok 1, die tief in die Gefühls- und Gedankenwelt von 16-jährigen Schülern blickt und zeigt, wie abhängig viele mittlerweile von Smartphones sind. Auch der in Wien aufgewachsene Hip-Hop-Star RAF Camora kennt diese Abhängigkeit. Er hat sich nach einem Gehörsturz eine achtmonatige Pause von den sozialen Medien verordnet. Für die Dok 1 macht er eine Ausnahme und beschreibt in einem seiner seltenen Interviews, wie sich sein Leben dadurch verbessert hat. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Stefan Vucsina