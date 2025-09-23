Dok 1: Mythos Ungesund (3/3)Jetzt kostenlos streamen
Von Hühnersuppe bis Vitaminpillen - Hanno Settele nimmt in dieser "Dok 1" Gesundheitsmythen unter die Lupe. Kann Eisbaden den Körper stärken? Was steckt wirklich hinter der berüchtigten Männergrippe? Inhalt: Rund um die Gesundheit und Ernährung ranken sich viele Mythen: Fasten lässt die Kilos purzeln, genauso wie die Abnehmspritze. Light Produkte sind gesünder als konventionelle, und Proteine und Eiweiß halten jung, mit gezielter Ernährung können Erkältungen verhindert werden. Doch hilft Chili oder Hühnersuppe tatsächlich bei der Immunabwehr? Schützen Vitaminpillen vor Erkältung? Gibt es die Männergrippe? Wirken Eisbäder heilend? Und trägt die Kamera wirklich so viele Kilos auf? Mit Experten, Selbstversuchen und einer guten Prise Selbstironie stellt "Dok1 - Mythos Ungesund 3" mit Hanno Settele unsere Alltagserkenntnisse auf den Prüfstand. Gesund bleiben - ja! Aber bitte mit Fakten. Bildquelle: ORF/Neulandfilm