Dok 1

Dok 1: Weiße Kittel, rote Zahlen - Unser Gesundheitssystem

ORF1Folge vom 16.09.2025
Dok 1: Weiße Kittel, rote Zahlen - Unser Gesundheitssystem

45 Min.Folge vom 16.09.2025

Kassenärzte sind überlastet, Wartezeiten explodieren, obwohl Österreich eines der teuersten Gesundheitssysteme hat. Hanno Settele geht im ersten Teil der Doppelfolge der Frage nach: Warum finden viele keinen Kassenarzt mehr? Inhalt: Hanno Settele spricht in der ersten Folge mit unzufriedenen Patientinnen und Patienten, die keinen Kassenarzt mehr finden oder aber für einen Termin beim Wahlarzt tief ins eigene Geldbörsel greifen müssen, mit einem Bürgermeister, der verzweifelt einen praktischen Arzt für seinen Ort sucht, aber auch mit frustrierten Medizinern, die zunehmend an den Vorgaben der Krankenkasse verzweifeln. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

