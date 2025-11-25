Dok 1: Herrlich verrückt! Die kuriosen Freizeitbeschäftigungen der ÖsterreicherJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.11.2025: Dok 1: Herrlich verrückt! Die kuriosen Freizeitbeschäftigungen der Österreicher
Fernsehen, Fitness, Freunde treffen: So stellt man sich das Freizeitverhalten der Österreicher vor. Doch die Welt der Hobbys ist hierzulande wesentlich bunter und reicht von Wrestling bis Kino-Stricken. Inhalt: Fernsehen, Freunde treffen, Internet - das soll alles sein? "Dok 1" zeigt: Da geht noch mehr! ECO-Moderator Dieter Bornemann wechselt diesmal die Perspektive und geht als Gast-Host für die "Dok 1" auf außergewöhnliche Spurensuche. Er findet Menschen mit Hobbys, die alles außer gewöhnlich sind. Er trifft eine Philosophin, die an der Universität Vorlesungen hält und in ihrer Freizeit unter dem Namen "Dr. Ditoma" als Wrestlerin Kämpfe austrägt. Er besucht in einem niederösterreichischen Freibad echte und weniger echte U-Boot-Kapitäne und versucht sich in der neuen Sportart Geh-Fußball. Außerdem will Bornemann wissen, warum Gottesanbeterinnen die besseren Haustiere sind und warum man für ein Autogramm und ein schnell geknipstes Foto ins Visier des Staatsschutzes geraten kann, und ob Hanno Settele in seinem neuen Hobby erfolgreich ist: Der versucht sich als Dudelsackpfeifer. Bildquelle: ORF/BFILM/ | APA-Images / KURIER / Jeff Mangione