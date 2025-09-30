Dok 1
Folge vom 30.09.2025: Dok 1: Wenn das Dorf stirbt
Leere Straßen, verlassene Dorfkerne - was passiert, wenn die Heimat stirbt? Die "Dok 1" zeigt, was das Landleben besonders macht, und begleitet Menschen, die alles dafür geben, ihre Dörfer am Leben zu erhalten. Inhalt: Verlassene Straßen, geschlossene Lokale, verwaiste Ortskerne – viele kleine Dörfer in Österreich stehen vor dem Aus. Wie konnte es so weit kommen? In dieser "Dok 1" begibt sich Lisa Gadenstätter auf eine berührende Reise ins Herz ländlicher Regionen. Sie begegnet Menschen, die ihre Heimat nicht kampflos aufgeben und trotz aller Widrigkeiten für das Überleben ihrer Dörfer kämpfen. Wie hat sich das Leben auf dem Land verändert und was braucht es, um bestehen zu bleiben? Eine bewegende Doku über den Kampf zwischen Verfall und Hoffnung. Bildquelle: ORF/BFILM