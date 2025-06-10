Dok 1: www.nixgehtmehr.com - Drei Tage NetzausfallJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 10.06.2025: Dok 1: www.nixgehtmehr.com - Drei Tage Netzausfall
Was wäre, wenn das Internet für drei Tage verschwindet? In einem spannenden Dok1-Gedankenexperiment wird untersucht, wie abhängig unsere Gesellschaft von der Digitalisierung ist. Welche Bereiche des Alltags funktionieren noch, und wo droht Chaos? Die Sicherheit Österreichs vor Cyberattacken und bestehende Notfallpläne werden hinterfragt. Wie realistisch ist ein solches Szenario, und welche Auswirkungen hätte es auf das tägliche Leben? Hanno Settele beleuchtet, wie tief die Digitalisierung bereits in unseren Alltag eingreift und was passiert, wenn wir plötzlich offline sind. Weil die realen Auswirkungen eines dreitägigen Internetausfalls in Österreich für die meisten von uns nicht vorstellbar sind, durchlebt der Kabarettist und Schauspieler Reinhard Nowak, stellvertretend für alle Zuseherinnen und Zuseher ein paar ausgewählte und inszenierte Szenen, wenn „nix mehr geht!“ Bildquelle: ORF/Neulandfilm