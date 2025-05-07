Dok 1: Was von den Nazis übrig bliebJetzt kostenlos streamen
Am 8. Mai vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Na und, werden die einen jetzt sagen. Nicht schon wieder so ein Kriegs- oder Nazi-Thema, die anderen. Kann uns dieses Datum also egal sein? Dieser Frage geht Lisa Gadenstätter nach. Sie stellt sich die Frage, ob und was von dieser Zeit, von den Nazis, heute noch in Österreich zu finden ist. Dabei stößt sie auf Dinge, mit denen sie nicht gerechnet hätte. Wussten Sie zum Beispiel, dass unser Alphabet von den Nazis verändert wurde? Vor der NS-Zeit wurde z.B. „A“ wie Abraham buchstabiert, oder das „S“ wie Samuel. Die Nazis tauschten Samuel gegen Siegfried. Bildquelle: ORF/BFILM
