Dok 1: Staatsbürgerschaft - Die heilige KuhJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 20.04.2022: Dok 1: Staatsbürgerschaft - Die heilige Kuh
49 Min.Folge vom 20.04.2022
Mehr als 1,5 Millionen Menschen, die in Österreich leben, haben keinen österreichischen Pass. Viele von ihnen sind Teil der Flüchtlingsbewegung von 2015, die das Land nachhaltig geprägt hat. Damit gehört Österreich zu den Ländern mit einem der höchsten Ausländeranteile in der EU. Dies liegt unter anderem an den hohen Hürden für die Verleihung der Staatsbürgerschaft. Ob der Zugang erleichtert werden soll, wird auch 15 Jahre nach der großen Fluchtbewegung noch heiß diskutiert. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0