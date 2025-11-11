Dok 1
Folge vom 11.11.2025: Dok 1: Kinder? Nein Danke!
46 Min.Folge vom 11.11.2025
Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst gegen Kinder. Was bedeutet das für Österreichs Zukunft? Diese Doku zeigt, warum eine höchstpersönliche Entscheidung auch gesellschaftlich relevant ist. Inhalt: Die Geburtenrate in Österreich ist auf einem historischen Tiefstand. Zwischen steigenden Lebenshaltungskosten, Klimasorgen und Zukunftsangst verliert die Idee von Familie für viele an Selbstverständlichkeit. Diese Doku begleitet Menschen, die ihren ganz eigenen Weg gefunden haben und zeigt, wie unterschiedlich die Gründe für oder gegen Kinder sein können. Dabei kommt auch eine Mutter zu Wort, die ihre Entscheidung bereut. Sie spricht offen über Überforderung, Erwartungsdruck und Fremdbestimmung. Bildquelle: ORF/BFILM/
