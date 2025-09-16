Dok 1: Weiße Kittel, rote Zahlen - Unsere SpitälerJetzt kostenlos streamen
Österreich investiert 53 Milliarden Euro jährlich ins Gesundheitssystem. Dennoch nehmen Wartezeiten in Ambulanzen und auf OP-Termine zu. Wird das System unnötig strapaziert? Inhalt: Geplante Spitalszusammenlegungen stoßen auf Widerstand, wie etwa in Rottenmann, wo das Thema sogar die Landtagswahl prägte. Ambulanzen geraten zunehmend unter Druck, weil sie zur ersten Anlaufstelle für viele werden. Doch wird das System überbeansprucht? "Dok 1" hat nachgefragt – in den Notfallambulanzen in Wien-Ottakring und Oberwart. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
