ORF1Folge vom 13.05.2025
45 Min.Folge vom 13.05.2025

"Dok 1"-Host Lisa Gadenstätter reicht's. Sie hat das Gefühl, alles wird zu viel. Ständig soll man erreichbar sein, wenn man nicht gleich auf ein Mail antwortet, gibt's den Anruf, beim Einkaufen muss man sich selbst abkassieren, soziale Medien müllen uns mit Schönheits- und "Wie-wir-nicht-altern"-Tipps zu, Hotlines oder Chatbots statt echter Menschen stehen an der Tagesordnung und dann kommt über die Medien auch noch eine Katastrophenmeldung nach der anderen. Wie geht man mit dieser Überforderung um? Das will Lisa Gadenstätter in ihrer neuen "Dok 1" herausfinden. Dazu legt sie sich selbst auf die Couch und macht den Stresstest - mit spannenden Erkenntnissen. Bildquelle: ORF/V-set/Benny Paya

