Folge vom 09.12.2025: Dok 1: Nicht vor meinem Haus! Der Streit um Schiene, Straße, Strom
Großprojekte wie Stromtrassen oder Windparks sorgen für Konflikte: Die Allgemeinheit profitiert, Anrainer zahlen den Preis. Martin Thür spricht mit Betroffenen über mögliche Gewinner und Verlierer. Inhalt: Großprojekte wie Hochspannungsleitungen, Schnellstraßen oder Windparks sorgen regelmäßig für Konflikte. Während die Gesellschaft als Ganzes davon profitieren soll, müssen dabei einzelne - etwa betroffene Anrainerinnen und Anrainer - den Preis dafür zahlen. Martin Thür spricht mit Betroffenen, Projektbetreibern, UmweltschützerInnen und der Politik. Wie geht es Menschen, die sich angesichts von Großprojekten in ihrer Nachbarschaft ohnmächtig fühlen? Und: Gibt es bei infrastrukturellen Vorhaben zwangsläufig Gewinner und Verlierer? Bildquelle: ORF/BFILM