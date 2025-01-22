Dok 1
Folge vom 22.01.2025: Dok 1: WARUM?
Jeden Tag begegnen wir in Österreich Tausenden Dingen, die wir als selbstverständlich hinnehmen: Wir wissen, dass unsere Flagge rot-weiß-rot ist, dass alle auf der rechten Straßenseite fahren müssen, wir beim Zuprosten die Gläser aneinanderstoßen sollen und dass das Schnitzel mit Preiselbeeren serviert wird. Doch: Warum ist das eigentlich alles so? Und warum stellen wir uns so selten die Frage nach dem „Warum“? Hanno Settele macht in der neuen „Dok 1“-Ausgabe „WARUM?“ genau das - er will wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind, und tritt eine temporeiche Reise quer durch die Welt der unbekannten Fakten der österreichischen Lebensrealität an. Warum leuchtet die Ampel rot und warum hat das etwas mit der Kirche zu tun? Warum schenken wir einander ausgerechnet Blumen? Warum haben wir Türschwellen – und warum trägt der Bräutigam die Braut darüber? Um die passenden Antworten auf die vielen Fragen auch zu finden, bekommt Hanno Settele prominente Unterstützung: Journalist Fritz Dittlbacher weiß zum Beispiel, warum wir auch heute noch viele internationale Spione in Wien finden können. Mit Sportlegende Toni Polster wird geklärt, warum König Fußball noch immer regiert und woher das „Gurkerl“ seinen Namen hat. Fernsehköchin Silvia Schneider gibt Auskunft, warum die Gabel vier Zinken braucht, und Dompfarrer Toni Faber hilft aus, wenn es um die großen Fragen des Lebens geht. Warum? Warum nicht! Mit einem geschärften Blick für die Details unserer Umgebung begibt sich Hanno Settele auf die Jagd nach den versteckten Wahrheiten hinter den kleinen und großen Alltäglichkeiten. Dabei entdeckt er zahlreiche interessante, absurde und spannende Geschichten, die ganz im Stillen unser Leben definieren. Bildquelle: ORF/BFILM