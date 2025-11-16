Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1
Folge vom 16.11.2025

Am 18. Juni 2025 bestätigte der Skistar Marcel Hirscher sein zweites Comeback. Der Salzburger, der für die Niederlande an den Start gehen wird, hat damit auch die Chance auf eine weitere Olympiateilnahme. Die als beste TV-Doku Romy-nominierte "Dok 1" beleuchtet seinen Weg zum ersten Comeback im Jahr 2024 und die darauffolgenden Rückschläge & Kritik. Im Interview mit Lisa Gadenstätter gab der Ski-Superstar ungewöhnlich persönliche Einblicke und zeigte sich am Ende nicht als Legende, sondern einfach als "Marcel“. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Benny Paya

