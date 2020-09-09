Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach online-Unterricht und homeschooling startet die Schule neu durch. Was sollte bleiben und was muss wieder weg? Dok1 mit zwei aktualisierten Teilen unserer Bildungsserie. Lisa Gadenstätter muss erkennen: Angst vor Mathe nimmt bei manchen im Erwachsenenleben nicht ab. Das Schulfach verursacht die meisten Nachhilfestunden, auch bei den 10-bis 14-Jährigen. Deren getrennte Bildungswege in den Unterstufen der AHS und den Neuen Mittelschulen stehen im Mittelpunkt.

