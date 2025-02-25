Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dok 1: Ein Tag ohne Ausländer:innen

Rund viereinhalb Millionen Menschen arbeiten derzeit in Österreich. Jeder Fünfte davon hat keinen österreichischen Pass. In dieser "Dok 1 "schickt Hanno Settele diese Gruppe für genau einen Tag fiktiv auf Urlaub. Was würde an diesem „Tag ohne Ausländer:innen“ in Österreich passieren? Was wären die Konsequenzen? Gäbe es überhaupt welche? Settele startet seine Reise durch ein fiktives Österreich ohne Ausländerinnen und Ausländer in Wien. Hier leben und arbeiten zahlenmäßig die meisten Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft.

