Dok 1: Eure Regeln sind mir sch….egal!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 11.03.2025: Dok 1: Eure Regeln sind mir sch….egal!
Wie soll man sich gegenüber Menschen, die Regeln brechen, verhalten? Warum fällt es vielen so schwer, die Vorfälle direkt anzusprechen? Und warum fällt es manchen Mitmenschen überhaupt so schwer, sich an Regeln zu halten? Darüber redet Hanno Settele in dieser „Dok 1“ mit verschiedenen Expertinnen und Experten. Auf jeden Fall sollte man Regelbrecher:innen so oft wie möglich ansprechen, lautet die dringende Empfehlung dieser, denn wenn wir Regeln im Alltag nicht konsequent schützen, laufen wir Gefahr, dass diese weichgespült und nutzlos werden. Aber auch die Anzahl der Regeln ist zu bedenken. Anomie heißt der Zustand, wenn man aufgrund zu vieler Vorschriften und Regeln nicht mehr weiß, welche davon gültig und damit auch durchsetzungswürdig sind. Bildquelle: ORF/Neulandfilm