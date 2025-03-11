Dok 1: Streitobjekt SUV - Geliebt, gehasst, gekauftJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.03.2025: Dok 1: Streitobjekt SUV - Geliebt, gehasst, gekauft
Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Kaum ein Auto polarisiert und emotionalisiert aktuell so sehr wie der SUV. Denn während die einen im Geländewagen ein praktisches, schickes und bequemes Alltagsmobil sehen, empfinden die anderen dieses Gefährt – aufgrund seiner Größe und seines Gewichts – als eine Gefahr für die Umwelt und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer:innen. Und auch im Kampf um den Platz rücken die großen Brummer in übervollen Städten immer mehr in den Fokus der Kritik. Was macht diese großen und schweren Fahrzeuge für die Menschen so attraktiv? Hanno Settele versucht herauszufinden, warum so viele Menschen einen Geländewagen kaufen, der vorwiegend in Städten gefahren wird, und fragt nach: Ist der SUV wirklich so böse wie sein Image? Bildquelle: ORF/Neulandfilm