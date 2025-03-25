Dok 1: Zeitumstellung - Der ewige Streit um eine StundeJetzt kostenlos streamen
45 Min.
Folge vom 25.03.2025
Der schlaflose „Dok 1“-Host zappt sich eine Nacht lang durchs Fernsehprogramm. Auf dem Bildschirm begegnet er nicht nur bekannten ORF-Gesichtern wie Dieter Bornemann, Ulrike Dobeš oder Günther Mayr – er fühlt sich von ihnen auch seltsam beobachtet. Fast so, als könnten sie ihn sehen, während er in den Stunden nach der Zeitumstellung gegen seine innere Uhr kämpft. Beim Hin- und Herschalten zwischen Call-in-Sendungen, Naturdokus, Wissenschaftsmagazinen und einer nächtlichen Spezialausgabe von „Was gibt es Neues?“ erfährt Hanno Settele u. a., ob die Zeitumstellung – wie ursprünglich beabsichtigt – uns tatsächlich noch Energie spart und wie Kühe darauf reagieren, wenn der Stundenzeiger plötzlich eine Stunde vorspringt. Bildquelle: ORF/BFILM
