Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Achtung Denkmalschutz!

ORF1Folge vom 08.04.2025
Dok 1: Achtung Denkmalschutz!

Dok 1: Achtung Denkmalschutz!Jetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 08.04.2025: Dok 1: Achtung Denkmalschutz!

46 Min.Folge vom 08.04.2025

Historische Bauten sind Zeitzeugen der Vergangenheit – sie prägen Landschaften, erzählen Geschichten und bewahren Erinnerungen. Doch was bedeutet es, ein denkmalgeschütztes Haus zu besitzen? Welche Herausforderungen haben Hauseigentümer zu bewältigen und kann man sich dagegen wehren, dass das Eigenheim unter Denkmalschutz gestellt wird? „Achtung, Denkmalschutz“ zeigt die Faszination und Herausforderungen des Denkmalschutzes – und wie sich der Einsatz für unsere Geschichte lohnen kann. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/

Alle verfügbaren Folgen