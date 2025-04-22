Dok 1: Red Deitsch, Oida! Ist Österreich lost?Jetzt kostenlos streamen
Hanno versteht die Welt nicht mehr. Sein junger Kollege Finn spricht nur mehr in englischen Abkürzungen oder per Sprachnachricht mit ihm. Bundesdeutsch wird in Wien zur Umgangssprache, gönn dir. Und Mundart-gefärbtes Österreichisch hört Settele immer seltener. Klar, die Jugend hat schon immer ihre eigene Sprache gesprochen. Doch das österreichische Deutsch verändert sich derzeit rasant und in neuen Dimensionen: Dialekte verschwinden, Denglisch wird Alltag und Emojis ersetzen ganze Sätze. Was macht das mit uns und „unserem Deitsch“? In der Dok 1 „Red Deitsch, Oida!“ begibt sich Hanno Settele auf die Suche nach Antworten auf seine Fragen. Werden unsere Dialekte bei den Jungen zunehmend durch die Hochsprache ersetzt? Mit welchen akuten Gefahren ist das Österreichische konfrontiert und was tragen Migrationsdebatte, Globalisierung und Social Media dazu bei? Bildquelle: ORF/Hashtag Media