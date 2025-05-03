Dok 1: Österreich - Deine Klischees!Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 03.05.2025: Dok 1: Österreich - Deine Klischees!
46 Min.Folge vom 03.05.2025
Österreich - Land der Berge, Beamten und Schnitzelwirte. "Dok 1" macht sich auf die Spur jener Vorurteile und Klischees, die das Bild unserer modernen Alpenrepublik vor allem im Ausland noch immer prägen. Die Vermarktung der längst überwundenen Monarchie bringt Jahr für Jahr hunderttausende Touristen ins Land - doch wieviel Kaiserreich steckt überhaupt noch in der 2. Republik? Es ist mehr, als man beim ersten Hinschauen denken würde. Und was hat es mit dem Ruf auf sich, dass wir zu den grantigesten Menschen Europas zählen würden? Wie passt das mit jenen Umfragen zusammen, wonach Wien - bereits zum 11. Mal - zu den lebenswertesten Städten der Welt zählen soll? Bildquelle: ORF/Neuland Film
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