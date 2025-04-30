Dok 1: Der Leberkäs - Weltberühmt in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 30.04.2025: Dok 1: Der Leberkäs - Weltberühmt in Österreich
46 Min.Folge vom 30.04.2025
Es gibt ihn seit zweieinhalb Jahrhunderten, er ist ungesund und fettig und dennoch einfach nicht totzukriegen: der Leberkäs. Die österreichische Leibspeise rangiert in der Liste der Pausen- und Jausensnacks immer noch auf Platz 1, weit vor Pizza, Burger und Döner – und das generationen- und gesellschaftsübergreifend. Was macht diesen objektiv betrachtet recht unansehnlichen Fleischlappen so beliebt und wie ist er zu einem landesweiten Mythos geworden? Hanno Settele begibt sich auf die Mission Leberkäs. Quer durch Österreich und mit Abstecher nach Bayern spürt er der Historie und der möglichen Zukunft dieses Nationalgerichts nach. Bildquelle: ORF/BFILM
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0