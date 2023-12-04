Dok 1: Mei Bier is ned deppatJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 04.12.2023: Dok 1: Mei Bier is ned deppat
46 Min.Folge vom 04.12.2023
Keine Feier ohne Anstoßen, kein Match ohne Bier, keine Hüttengaudi ohne Schnapserl, kein Polterabend ohne Blackout, Koma-Saufen unter Teenagern ist sowas wie eine notwendige Mutprobe: Alkoholgenuss ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kultur. Obwohl gesundheitliche und psychische Folgen des Alkoholkonsums hinlänglich bekannt sind, trinken die Österreicher und Österreicherinnen wider besseres Wissen. Lisa Gadenstätter geht auf Spurensuche und Feldforschung quer durch die österreichische Trinkkultur. Bildquelle: ORF/Neuland Film
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0