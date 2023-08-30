Dok 1: Die Schnitzelfrage: Billig oder Bio?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 30.08.2023: Dok 1: Die Schnitzelfrage: Billig oder Bio?
49 Min.Folge vom 30.08.2023
Das Schnitzel - eine der traditionellsten und beliebtesten Speisen unseres Landes. Nicht nur auf vielen Speisekarten quer durchs Land lässt es sich entdecken, auch auf den heimischen Esstischen findet das Schnitzel regelmäßig seinen Platz. Doch sollen Fleisch und Eier möglichst billig, oder doch lieber "bio" sein? Macht das einen großen Unterschied? Wie kann man sich im Dschungel der Siegel und Haltungsformen orientieren? Lisa Gadenstätter findet heraus, was hinter Bio- und konventionellen Tierprodukten steckt und zeigt, wie es um die Tierhaltung in Österreich tatsächlich steht. Um einen unverfälschten Einblick zu erhalten, besucht sie verschiedene Höfe im ganzen Land.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0