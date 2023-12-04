Dok 1
Folge vom 04.12.2023: Dok 1: Reich in Österreich
47 Min.Folge vom 04.12.2023
In Österreich herrscht der Neid und daher lassen sich Österreichs 49 Milliardäre und fast 350.000 Millionäre zumeist nicht gerne in die Karten blicken. Für Lisa Gadenstätter und die Dok1 „Reich in Österreich“ haben einige von ihnen aber ausnahmsweise die Türen geöffnet und sich ihren Fragen gestellt: Wie leben sie? Wie sind sie zu ihrem Vermögen gekommen? Welche Verantwortung kommt in Zukunft auf sie zu? Und die Frage aller Fragen: Wie wird man überhaupt reich? Bildquelle: ORF/Neuland Film
