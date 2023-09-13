Dok 1: Achtung Mikroplastik - Die unsichtbare GefahrJetzt kostenlos streamen
Plastik landet sehr schnell im Müll – ein Teil davon allerdings in der Natur, wo es langsam zu Mikroplastikpartikeln abgebaut wird. Oftmals wird Mikroplastik in der Herstellung auch absichtlich zugeführt, zum Beispiel in Körperpflegeprodukten, die nach der Anwendung in die Kanalisation gelangen. Winzige Plastik-Teile sind also überall – in unserem Alltag, in den Ökosystemen und auch in unserem Körper. "Wenn das Plastik einmal in die Umwelt gelangt, ist es unmöglich, es wieder zu entfernen", warnt Greenpeace-Expertin Lisa Panhuber. Außerdem trifft Lisa Gadenstätter engagierte Menschen, die Müll sammeln, und den Chemie-Professor Andreas Fath. Sie erforscht mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, wie Mikroplastik auf menschliche Zellen wirkt, und trifft zwei Österreicherinnen, die in den Ozeanen nach Mikroplastik suchen und es analysieren. Außerdem werden Maßnahmen und Lösungen gezeigt, wie man in Zukunft Plastik vermeiden kann. Bildquelle: ORF/Langbein & Partner