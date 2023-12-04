Dok 1: Früher war alles besserJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 04.12.2023: Dok 1: Früher war alles besser
Die Klimakrise fordert ihre Opfer, die Pandemie sowieso, die Politik wird immer korrupter, künstliche Intelligenz ersetzt den Menschen, Terroranschläge versetzen uns in Angst und Schrecken, die Gräben in der Gesellschaft werden immer tiefer, beim Laternenfest gibt es Kerzenverbot, man kann eigentlich niemandem mehr irgendwas glauben und Sommer, wie sie früher einmal waren, gibt es so eigentlich auch nicht mehr. Alles dreht sich schneller in einer Welt, die immer komplexer wird - und auch Hanno Settele hat manchmal das Gefühl: Früher war doch alles besser. Aber: Stimmt das wirklich? Oder ist das nur der verklärte Blick auf eine Vergangenheit, die es so, wie sie in unseren Köpfen herumgeistert, eigentlich nie gegeben hat? Für Dok 1 macht er sich auf die Reise durch die Vergangenheit um die Gegenwart besser zu begreifen. Der Weg zurück in diese "besseren" Zeiten führt Hanno Settele an einen Ort, an dem früher mal wohl wirklich alles besser war: Auf den Semmering - einst mondäner Höhenluftkurort, ein Zufluchtsdomizil der Reichen und Schönen, genauer gesagt. In das Südbahnhotel - geöffnet 1882, geschlossen in den 1970ern. Seitdem steht es leer - eine alte, elegante Dame im Dornröschenschlaf, durch deren Gänge der Geist der österreichischen Geschichte weht. Dort wird Hanno Settele schon erwartet - von keiner geringeren als Co-Host Anneliese Rohrer. Die wohl bekannteste Journalistin des Landes kennt durch ihre jahrzehntelange Arbeit die heimischen Geschichte genau und weiß, wie Österreich so tickt. Bildquelle: ORF/BFILM