Folge vom 29.12.2023: Dok 1: Der K(r)ampf mit dem Hund
Ist sie berechtigt, unsere Angst vorm “Kampfhund”? Anfang Oktober, in einem kleinen Dorf in Oberösterreich: Auf einem Feldweg wird eine Joggerin von einem American Staffordshire Terrier attackiert und stirbt an Ort und Stelle an den schweren Bissverletzungen. Seitdem ist sie wieder da: Die Diskussion um sogenannte Kampfhunde. Für die neue Dok 1 “Der K(r)ampf mit dem Hund" reist Hanno Settele durch das Hundeland Österreich und sieht sich an, wie gefährlich die Vierbeiner uns Menschen wirklich werden können. Dass Hunde zubeißen, ist jedenfalls alles andere als ein Einzelfall: Pro Jahr werden in Österreich zwischen 3.000 und 4.000 Menschen nach Hundebissen so schwer verletzt, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Warum kommt es aber immer wieder zu Angriffen durch Hunde? Wie kann man die verhindern? Wer ist Schuld an einer Attacke? Der Mensch oder das Tier? Und: Was ist das überhaupt, ein Kampfhund? Für die Dok 1 “Der K(r)ampf mit dem Hund" sucht Hanno Settele nach Fakten in einer emotional höchst aufgeladenen Diskussion. Vor allem stellt er die Frage nach der Verantwortung, die HundebesitzerInnen tragen - und er will wissen: Ist sie berechtigt, unsere Angst vorm “Kampfhund”? Bildquelle: ORF/BFILM