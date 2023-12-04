Sind wir Rassisten? Der TestJetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.12.2023: Sind wir Rassisten? Der Test
Hinweis der Redaktion: Unter "Sendungsbegleitender Inhalt" ist das Experiment in voller Länge zu sehen. Wie schnell verlieren wir unser Mitgefühl? Sind wir bereit andere Menschen zu diskriminieren, sie rassistisch zu beleidigen? "Dok 1 Spezial" macht Ende 2020 ein außergewöhnliches Experiment: 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lassen sich darauf ein, ohne vorher die Details zu kennen. Die Gruppe wird geteilt, in Blauäugige und Braunäugige. Die Blauäugigen werden von Beginn an diskriminiert, die Braunäugigen privilegiert. Werden sich die Blauäugigen das gefallen lassen? Was passiert mit der Gruppe, wenn sie ständig Diskriminierung ausgesetzt ist? Wie werden die Braunäugigen reagieren? Steigen sie auf die Diskriminierung ein, werden sie zu Mitläufern oder lehnen sie sich gegen den Trainer auf? Diese "Dok 1 Spezial" zeigt: In jedem von uns kann ein Rassist stecken und jeder von uns ist manipulierbar. Sendung: Dok 1 Spezial Gestaltung: Lisa Gadenstätter, Elisabeth Gollackner Interview mit: Reinhard Haller (Psychiater), Esther Maria Kürmayr (Antidiskriminierungs-Expertin), Jürgen Schlicher (Trainer und Mitbegründer von Diversity Works), Seyda Buurman-Kutsal (Diversity Works Trainerin) Bildquelle: ORF