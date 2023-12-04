Dok 1: Wie korrupt ist Österreich?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 04.12.2023: Dok 1: Wie korrupt ist Österreich?
Korrupte Politiker und Großindustrielle? Darüber wundert man sich in Österreich schon lange nicht mehr. Nachrichten über an die Öffentlichkeit gespielte Chats oder gekaufte Umfragen, das gehört mittlerweile fast zum Alltag. Das Gleiche kann man aber auch über vieles Andere sagen, worüber kaum jemand die Nase rümpft - Steuerhinterziehung durch ein bisschen Schwarzarbeit, einen Geschenkkorb beim Bürgermeister abliefern, um die Baubewilligung schneller zu bekommen, die Journalistin mal zum Essen einladen... was ist da schon dabei? "Dok 1" fragt nach: Gehört Korruption und „Freunderlwirtschaft“ zu unserer Kultur? Hanno Settele besucht zudem Schweden, wo Transparenz eine lange Tradition hat und sieht sich vor Ort an, wie leicht es dort ist, herauszufinden, wie viel der Nachbar oder die neue Freundin verdient. In Österreich macht er den großen Korruptionscheck, um zu erkunden, wo Korruption tatsächlich anfängt und möchte bei einem Experiment herausfinden: Sind wir alle käuflich?