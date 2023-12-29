Dok 1: Ukraine - Leben im KriegJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 29.12.2023: Dok 1: Ukraine - Leben im Krieg
Lisa Gadenstätter am Schauplatz des Schreckens vor unserer Haustüre: Studentinnen werden zu Soldaten. Rechtsanwälte leiten Flüchtlingscamps und Menschenhändler versuchen, die Bordelle mit jungen Frauen aus der Ukraine zu füllen. Seit dem 24. Februar 2022 ist Krieg in der Ukraine. Seitdem ist alles anders. In der Dok1 „Leben im Krieg“ erfährt Host Lisa Gadenstätter, was es heißt, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht. Sie spricht mit Menschen, deren Alltag Vergangenheit ist, die jeden Tag in Luftschutzbunker laufen und trotzdem versuchen, ein normales Leben zu führen. Warum arbeitet man als Flüchtlingshelferin und wie evakuiert man Menschen? Das möchte Lisa Gadenstätter von Jennifer Wieland wissen. Ihre Reise führt sie zuerst an die polnisch-ukrainische Grenze. Dort arbeitet Jennifer Wieland für eine Schweizer Hilfsorganisation. Die Flüchtlingshelferin versorgt die Menschen in der Ukraine mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten. Bildquelle: ORF/BFILM