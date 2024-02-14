Dok 1: Das Geheimnis der LiebeJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.02.2024: Dok 1: Das Geheimnis der Liebe
Lisa Gadenstätter macht sich auf die Suche nach den Geheimnissen der Liebe. An einem Ort, der Tausende solcher Geheimnisse kennt und diese auch zu wahren weiß: in Wiens ältestem Stundenhotel, dem „Orient“. In seinen Zimmern, von denen keines dem anderen gleicht, verabredet sie sich mit Gästen, die ihre ganz eigenen Geschichten zu diesem Thema beitragen können. Beate und Ulrich Heinen etwa, die einst als Schwester Felicitas und Bruder Ulrich bekannt waren. Heute sind sie glücklich miteinander verheiratet. Oder der Schweizer Ramon Vegas von "Callboyz.net": Wenn der Luxus-Callboy von seinen Kundinnen gebucht wird, sollten wahre Liebesgefühle tabu sein. Doch geht das überhaupt? Tennisprofi Nico Langmann, der seit seiner Kindheit im Rollstuhl sitzt, spricht darüber, wie sich Liebe und Sex mit einer Behinderung gestalten lassen. Und die Wienerin Elena Maria Del Carlo schildert von ihren vielen Irrfahrten in Sachen Liebe – aber auch der großen Erkenntnis, die ihr hoffentlich zu einem glücklichen Liebesleben verhelfen soll. Medizinisch-wissenschaftliche Einschübe kommen dazwischen vom Arzt und Kabarettisten Ronny Tekal. Und auch der erfolgreichen Schauspielerin Emily Cox stattet Lisa Gadenstätter einen Besuch ab. Denn auch sie ist bereit, ein Geheimnis zu teilen: Wie sie es nämlich hinkriegt, ein dermaßen persönliches Empfinden wie Liebe glaubwürdig vor einer Kamera darzustellen. Bildquelle: ORF/Neulandfilm