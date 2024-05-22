Dok 1: Mythos Ungesund (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.05.2024: Dok 1: Mythos Ungesund (1/3)
Hanno Settele prüft mit Ernährungswissenschafter Jürgen König das gute alte Wiener Frühstück im Gegensatz zu Schwarzbrot, Sojasprossen und Gurken. Sie nehmen außerdem vegane und vegetarische Ernährung unter die Lupe und gehen u. a. den Fragen nach, ob Bio-Fleisch gesünder ist, was eine gute Nachspeise ausmacht, ob Käse den Magen schließt und was der Verdauungsschnaps wirklich bewirkt. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
