Zahlreiche Gebote und Verbote dominieren unser Leben. Vorsorgezwang und Verzichten gilt heute als Leistung. Mit immer mehr Gesetzen und Vorschriften beschränkt der Staat unseren Alltag. Muss uns der "Gouvernantenstaat" vor uns selbst schützen oder steuern wir immer mehr auf eine lustfeindliche Welt zu, in der wir entmündigt werden? Wie schlimm ist es tatsächlich um unsere Freiheit bestellt? Der Bürger sieht sich immer häufiger der Anklage ausgesetzt, sein Verhalten als Autofahrer, Fleischesser oder Stromverbraucher schade der Gesellschaft. Hanno Settele fragt sich, gewöhnen wir uns mit all den Verboten und Regulierungen auch das Denken ab? Bildquelle: ORF
