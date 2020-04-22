Dok 1
Folge vom 22.04.2020: Dok 1: Impfen? Nein danke!
46 Min.Folge vom 22.04.2020
Die ganze Welt hofft auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Impfmüdigkeit - wird es die in Zukunft noch geben oder verschwindet diese Geisteshaltung für immer. Hanno Settele wirft einen zweiten Blick in die Welt der Impfgegner und fragt bei jenen nach, die Impfungen in Vor-Coronazeiten verweigert haben. Was sagen Impfskeptiker/innen angesichts der neuen Bedrohung? Ändern sie ihre ablehnende Haltung gegen die Spritze oder bleiben manche „immun gegen Fakten“?
