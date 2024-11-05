Dok 1: Die Bergrettung - Einsatz in den AlpenJetzt kostenlos streamen
Monatelang haben Bergretterinnen und Bergretter aus drei Bundesländern für „Dok 1“ bei ihren Einsätzen Kameras getragen und Material gesammelt, das man in dieser Form selten zu Gesicht bekommt. Sie erzählen Lisa Gadenstätter von ihren Einsätzen, sprechen über Ängste, Herausforderungen, aber auch über Glückgefühle nach einer erfolgreichen Rettung. In „Dok 1“ kommen aber auch Menschen zu Wort, die in Bergnot geraten sind. Lisa trifft beispielsweise eine junge Frau, die mit 14 Jahren in eine Gletscherspalte gestürzt ist. Heute, zehn Jahre danach, begegnet sie ihrem Lebensretter zum ersten Mal wieder. Um zu erfahren, wie es ist, am Berg auf Hilfe angewiesen zu sein, wagt Lisa ein Experiment. Im Rahmen einer Gletscherübung der Bergrettung Österreich lässt sie sich in eine Gletscherspalte abseilen – und wartet auf Hilfe. Das Ergebnis: seltene Bilder aus dem Inneren einer Gletscherspalte und eine Moderatorin, die zeitweise an ihre Grenzen kommt. Bildquelle: ORF/Neuland Film