Dok 1
Folge vom 08.06.2022: Dok 1: Das Experiment - 5 Tage ohne Zucker
Folge vom 08.06.2022
Kaum ein Lebensmittel ist so umstritten wie Zucker. Er gilt nicht nur als Krank- und Dickmacher, sogar als “süßes Gift” wird er oft bezeichnet. Doch was ist dran an diesem Image? Ist Zucker tatsächlich so schlecht wie sein Ruf? Und ist es überhaupt möglich ganz ohne ihn zu leben? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen entscheidet sich Lisa Gadenstätter für eine außergewöhnliche Form der Recherche. Sie möchte am eigenen Körper erfahren, welche Auswirkungen das umstrittene Lebensmittel hat. Für den Zeitraum der Dreharbeiten verzichtet sie auf jeglichen Zuckerkonsum und beobachtet die Effekte des Entzugs mit der Unterstützung einer Ärztin.
