Folge vom 15.02.2023: Dok 1: Kleider machen Müll - Von der Stange auf die Halde
Lisa Gadenstätter reist nach Ghana und findet dort statt malerischen Sandstränden Berge an Modemüll. Noch nie zuvor haben wir so viel Kleidung gekauft und so schnell wieder entsorgt! 221.800 Tonnen Textilien landen in Österreich jedes Jahr im Müll. Während ein Großteil davon verbrannt wird, machen sich tausende Tonnen unserer gut gemeinten Kleiderspenden auf eine weite Reise Richtung Äquator. Lisa Gadenstätter reist für die DOK1 „Kleider machen Müll“ diesen nach und stößt auf Unglaubliches: Auf dem Kantamanto Markt in Ghana, dem größten Second Hand Markt Westafrikas, trifft sie auf Händlerinnen, die versuchen, sich mit dem Verkauf unseres Textilmülls ihr Leben zu finanzieren. Durch die schlechte Stoffqualität unserer Kleiderspenden findet jedoch ein großer Teil unseres Textilmülls auch hier keinen Abnehmer. Stattdessen verursacht er ein riesiges Umweltproblem, das die malerischen Sandstrände Ghanas in Mülldeponien verwandelt und das Einkommen der lokalen Fischer gefährdet, in deren Netzen sich die Altkleider verheddern.