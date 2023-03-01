Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dok 1: Wahnsinn à la Carte - die extreme Welt der Spitzenköche

Folge vom 01.03.2023
46 Min.

Rauer Umgangston, zahllose Überstunden und eine miese Bezahlung - so werden die Zustände in den Küchen der Spitzengastronomie gerne beschrieben, selbst heute noch. Für "Dok1" besucht Lisa Gadenstätter mehrere dieser Gourmet Tempel, um nachzufragen, was das Erhalten und Behalten von Sternen und Hauben unseren Spitzenköchen und deren Teams abverlangt. Dabei trifft sie unter anderem Österreichs jüngsten Fünf-Hauben-Koch, Benjamin Parth, der den begehrten Auszeichnungen hinterherjagt, seit er 16 Jahre alt ist; die gebürtige Iranerin Parvin Razavi, die für ihr hochgelobtes Restaurant in Wien täglich an die körperlichen Leistungsgrenzen geht; oder Lukas Mraz, dem trotz zweier Michelin-Sterne die gute Stimmung in der Küche wichtiger ist als sämtliche kulinarischen Anerkennungen.

