Dok 1: Viel Leid, wenig Hilfe - Die Krankheit ME/CFS

ORF1Folge vom 03.12.2024
Folge vom 03.12.2024: Dok 1: Viel Leid, wenig Hilfe - Die Krankheit ME/CFS

47 Min.Folge vom 03.12.2024

Eingesperrt in einem unsichtbaren Käfig – so fühlt sich das Leben für viele ME/CFS-Betroffene an. Die Krankheit mit dem sperrigen Namen Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom macht einfachste Handlungen wie Aufstehen oder Zähneputzen für Betroffene zur Tortur. Jeder einzelne Tag ist ein unaufhörlicher Kampf gegen eine für gesunde Menschen unvorstellbare Erschöpfung, gegen Schmerzen und gegen ein Gesundheitswesen, das nicht auf ihre Bedürfnisse eingestellt ist. Bildquelle: ORF/BFILM

